कर्नाटक के मंगलुरु हवाई अड्डे पर रविवार को दुबई से 183 यात्रियों को लेकर पहुंचा एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान टैक्‍सीवे से फिसल कर मैदानी इलाके में फंस गया और इस घटना में सभी यात्री एवं चालक दल के सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित रहे. मंगलुरु हवाई अड्डे से जारी एक बयान के अनुसार दुबई से मंगलुरु आये एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान टैक्‍सीवे से फिसल गया और वहां किनारे लगी घास में फंस गया.

V.V. Rao, Director, Mangalore Airport: There were 183 passengers & 6 crew members on-board the plane at the time of incident. https://t.co/l6fyhtGZbM