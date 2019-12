Asian Archery Championship: भारत के अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा (Abhishek Verma and Jyothi Surekha) ने बैंकॉक में एशियाई चैम्पियनशिप (Asian Championship)में कम्पाउंड मिश्रित टीम इवेंट में स्‍वर्ण पदक जीता है. भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने अपने आध‍िकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी. गौरतलब है कि भारतीय तीरंदाजी महासंघ के निलंबन के कारण भारतीय टीम विश्व तीरंदाजी संघ के ध्वज तले खेल रही है. अभिषेक-ज्योति की जोड़ी ने बुधवार को फाइनल में चीनी ताइपे की यि-सुआन चेन और चिएह लुह चेन की जोड़ी को 158-151 के स्कोर से मात देकर स्वर्ण पदक जीता. भारत ने प्रत‍ियोग‍िता में एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य सहित कुल सात पदक हास‍िल क‍िए.

Gold for Jyothi-Abhishek!

The team of @VJSurekha and @archer_abhishek won the gold medal in mixed team compound at the Asian Archery C'ships after beating Chinese Taipei 158-151. The women's compound team of #JyothiVennam, #MuskanKirar and #PriyaGurjar won silver.#KheloIndiapic.twitter.com/abuCzzGiKr