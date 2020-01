खास बातें हादसे में नौ लोगों को जान गंवानी पड़ी न‍िजी हेलीकॉप्‍टर में यात्रा कर रहे थे ब्रायंट बॉस्‍केटबॉल के महान प्‍लेयर्स में होती थी ग‍िनती

अमेर‍िका के द‍िग्‍गज बॉस्‍केटबॉल ख‍िलाड़ी कोबे ब्रायंट (Kobe Bryant)और उनकी बेटी ग‍ियाना की एक हेलीकॉप्‍टर दुर्घटना (Helicopter Crash) में मौत हो गई है. कैल‍िफोर्न‍िया के केलाबासस में हुए इस हादसे में ब्रायंट और उनकी बेटी सह‍ित कुल नौ लोगों को जान गंवानी पड़ी है. ब्रायंट की मौत से खेल जगत सदमे में है. बीबीसी की र‍िपोर्ट के अनुसार, एनबीए के बेहतरीन प्‍लेयर, 41 वर्षीय ब्रायंट अपने न‍िजी हेलीकॉप्‍टर से यात्रा पर थे तभी क‍िसी खराबी के चलते यह अचानक नीचे आ गया और आग की लपटों में तब्‍दील हो गया.

.....Melania and I send our warmest condolences to Vanessa and the wonderful Bryant family. May God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

I'm deeply saddened by the tragic loss of Kobe Bryant, his daughter Gianna, & all who died in today's accident. Kobe lived a very large life in a very short time. My prayers are with Vanessa, Natalia, Bianka, Capri, and all those who lost loved ones today. https://t.co/lSIEvT11as — Bill Clinton (@BillClinton) January 27, 2020

Dia triste pra nós dos esporte, pra nós fãs e principalmente pra família e amigos de kobe. Com suas mãos se fez lenda, obrigado por exaltar o esporte Kobe... que Deus conforte o coração de sua família e amigos #ripkobebryant #24 pic.twitter.com/QPjIy7Fhou — Neymar Jr (@neymarjr) January 26, 2020

Jeannine & I are absolutely shocked to hear of the loss of one of my favorite people & one of the best basketball minds in the history of the game! Our hearts & prayers to Vanessa & his girls. @kobebryant you were my biggest fan, but I was yours #RIPMAMBA@NBA@espn@SLAMonlinepic.twitter.com/Ll0BD6VWgr — TheBillRussell (@RealBillRussell) January 26, 2020

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) January 26, 2020

पांच बार के एनबीए चैंप‍ियन ब्रायंट की ग‍िनती बॉस्‍केटबॉल के महानतम प्‍लेयर्स में की जाती थी. उनकी मौत की खबर अमेर‍िकी बॉस्‍केटबॉल जगत के ल‍िए बड़ा धक्‍का है. एनबीए की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है क‍ि ब्रायंट और उनकी बेटी की हादसे में इस तरह हुई मौत से हर कोई सदमे में है. व‍िलक्षण प्रत‍िभा और जीत के प्रत‍ि जुनून ये क्‍या हास‍िल क‍िया जा सकता है, ब्रायंट ने यह सबको द‍िखाया.अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अभिनेता विन डीजल, ड्वेन जॉनसन (रॉक), गायक जस्टिन बीबर के अलावा, प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह सहित कई लोगों ने ब्रायंट के निधन पर शोक जताया है.