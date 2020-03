कोरोनावायरस जापान को बैकफुट पर लाया, प्रधानमंत्री ने ओलिंपिक खेलों को लेकर किया यह बड़ा ऐलान

दुनिया भर को दहशत में डाल चुका कोरोनावायरस ने अब जापान के सुर भी बदल दिए हैं! कुछ दिन पहले तक जापान ओलिंपिक खेलों के आयोजन को लेकर टस से मस होने को तैयार नहीं था, लेकिन अब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने संसद में कहा कि खेलों को स्थगित किया जा सकता है. यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री ने विश्व भर के खेल संगठनों से बन रहे दबाव के चलते खेलों को स्थगित करने की बात कही हो.

Mikaela Shiffrin wrote this song for all the people in the world who are putting the needs of others ahead of their own during this time



@MikaelaShiffrinpic.twitter.com/UZH881LSVJ