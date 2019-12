FORMULA-1: लुइस हेमिल्टन ने अबु धाबी ग्रां. प्री. में हासिल की पोल पोजीशन

मर्सिडीज टीम के ब्रिटिश चालक लुइस हेमिल्टन (lewis Hamilton)ने अबू धाबी ग्रां प्री में शनिवार को क्वालीफाइंग रेस में पोल पोजिशन हासिल कर लिया और अब वह मुख्य रेस में पहले स्थान से शुरुआत करेंगे. रिपोर्ट के अनुसार, अमरीकी ग्रां. प्री. के रूप में इस महीने की शुरुआत में अपना छठा फॉर्मूला-1 खिताब जीतने वाले हेमिल्टन ने अपने करियर में 88 बार पोल पोजिशन हासिल किया है.

The journey this year has been so special, so different but I am forever grateful for the lessons learnt. The growth all round brings me such pride and joy. Big thank you to @MercedesAMGF1 for continuing to push with me through the ups and downs.



@MSI_Imagespic.twitter.com/7sEGDg5YQx