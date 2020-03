कोरोनावायरस की चपेट में आए महान पाकिस्तानी स्क्वाश खिलाड़ी आजम खान, हुआ निधन

पाकिस्तान के महान स्क्वाश खिलाड़ी आजम खान (Pakistani squash great Azam Khan) का कोरोनावायरस के संक्रमण (coronavirus) के चपेट में आने से निधन हो गया. यह जानकारी उनके परिवार ने दी. वह 95 साल के थे. पिछले सप्ताह जांच में वह कोविड-19 (COVID-19) से संक्रमित पाये गये थे. शनिवार को लंदन के इलिंग अस्पताल में उनका निधन हुआ. आजम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्क्वाश खिलाड़ियों में से एक माना जाता है. उन्होंने 1959 और 1961 में ब्रिटिश ओपन खिताब जीता था. खबरों की मानें तो उन्हें एक सप्ताह पहले एलिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. आजम खान को सांस लेने में तकलीफ की दिक्कत आ रही थी. बता दें कि सांस में ज्यादा दिक्कत होने के कारण ही आजम खान (Azam Khan) की मौत हुई है. आजम खान के भाई हाशिम खान भी स्क्वाश खिलाड़ी थे. भाई हाशिम ने साल 1951 में ब्रिटिश ओपन का खिताब जीतने का कमाल किया था.

Sad to hear about the death of Pakistani squash legend Azam Khan, due to #COVID19 yesterday. Khan was one of the greatest squash players of all time.