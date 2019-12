Survivor Series 2019: दिग्गज मार्क हेनरी ने दिया डेनियल ब्रायन व द फेंड के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर दिया बड़ा बयान

सर्वाइवर सीरीज (Survivor Series 2019) में द फेंड का मुकाबला डेनियल ब्रायन के साथ होगा. इस मैच को लेकर डब्लू डब्लू ई (WWE) हॉल ऑफ फेमर मार्क हेनरी ने अपनी बात सामने रखी है. सैथ रॉलिंस और द फीन्ड के बीच लंबी फ्यूड चली थी. इस दौरान सैथ रॉलिंस के ऊपर कई बार फैंस ने टर्न ले लिया था। जो की किसी ने उम्मीद नहीं की थी. जिस वजह से हील के तौर पर वायट को फायदा मिला था. फैंस का अच्छा रिएक्शन फीन्ड को इस दौरान मिल गया था. हील के बाद भी फैंस सपोर्ट में आ गए थे.

Maybe @SinghBrosWWE should've thought through defending their #247Title on #205Live... pic.twitter.com/M4xZFcbhYG