टोक्यो ओल‍िंप‍िक (Tokyo Olympic 2020 ) की मशाल को गुरुवार को यहां प्राचीन ओल‍िंप‍िया में प्रज्जवलित किया गया. गुरुवार को स्थानीय समयानुसार 12.10 बजे ग्रीस अभिनेत्री जांथी जियोर्जियोउ ने प्राचीन ग्रीक हाई प्रीस्टेस की भूमिका अदा करते हुए कॉन्केव मिरर का उपयोग करते हुए सूर्य की किरणों से इस लौ को प्रज्जवलित किया. कोरोनावायरस (Corona Virus) के बढ़ते खतरे के कारण ओल‍िंप‍िक खेलों से जुड़े इस समारोह में किसी को शामिल होने की इजाजत नहीं थी.

Through the power of the sun, the Olympic flame is born. #UnitedByEmotion#OlympicTorchRelay#Tokyo2020pic.twitter.com/obNFw2woBO