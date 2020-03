टोक्यो ओलंपिक की नई तारीखों का हुआ ऐलान, जानिए कब से खेले जाएंगे

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympic) को एक साल के लिए टाल दिया गया था. अब ओलंपिक गेम्स का नया शेड्यूल सामने आ गया है. साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympic) का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होगा. बता दें कि 2021 को होने वाले ओलंंपिक को टोक्यो ओलंपिक 2020 के नाम से ही जाना जाएगा. वहीं, पैरालम्पिक गेम्स का भी आयोजन अगले साल 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच होगा. गौरतलब है कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे (Japan PM Shinzo Abe) ने कोरोनावायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC ) पर ओलंपिक को टालने पर बात की थी जिसके बाद आईओसी (IOC) ने पीएम की बात को मानते हुए ओलंपिक को स्थगित करने का फैसला लिया था. कोरोनावायस के प्रकोप को देखते हुए आईओसी पर काफी दिनों से ओलंपिक को स्थगित करने का दबाव था. कनाडा ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर ओलम्पिक को एक साल तक के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो वह इस बार खेलों में हिस्सा नहीं लेगा। यही बात आस्ट्रेलिया ने भी कही थी और अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन ने भी खेलों को टालने की बात कही थी।

