बाइक रेस के दौरान हुआ हादसा, रेसर वैलेंटिनो रॉसी बाल-बाल बचे, देखें खतरनाक Video

रेस के बाद वैलेंटिनो रॉसी ने मीडिया को बताया कि मॉर्बिडेली की बाइक मुझे मार ही देती. इतना ही नहीं ज़र्को की बाइक से भी मैं बाल-बाल बचा. बता दें कि रेस के बीच में जब यह हादसा हुआ तो कुछ देर के लिए रेस (MotoGP race) को रोक रोकना पड़ा. बाद में फिर रेस को पूरा किया गया.

"We were very very lucky" @ValeYellow46 The Doctor had someone looking over him yesterday after @FrankyMorbido12 's bike missed him by inches #AustrianGP ???????? pic.twitter.com/wraD5QUwDs

बता दें कि बाइक की टक्कर काफी खतरनाक थी, बाइक दुर्घटनाग्रस्त होकर खतरनाक तरीके से हवा में लहराते हुए ट्रैक से बाहर जा गिरी, यहां तक कि रेसर फ्रेंको मॉर्बिडेली और जोहान ज़र्को भी टक्कर खाकर ट्रैक से बाहर निकल जाते हैं. सोशल मी़डिया पर घातक एक्सिडेंट का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. अबतक इस वीडियो को 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. Grand Prix motorcycle racing ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

So scary to watch...has a vale fan we were shell shocked! Not once but twice vale could of been wiped out. Never seen him look like this befour...marco simoncelli was looking down on his mate...thank you marco xxx pic.twitter.com/W2UNsbgxmK