कुत्ते ने गजब अंदाज में खेला वॉलीबॉल, लोगों ने कहा- अदभुत..देंखे Viral Video

कोरोनावायरस (COVID-19) के कारण पूरी दुनिया में होने वाले खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. ऐसे में सभी खिलाड़ी इस समय अपने घरो में रहकर परिवार वालों के साथ समय बिता रहे हैं. इस दौरान सोशल मीडिया पर खिलाड़ी ट्वीट और लाइव वीडियो चैट करके अपने मन को बहला रहे हैं. लॉकडाउन के दौरान ऐसे कई वीडियो वायरल भी हो रहें हैं जिसे देखकर हैरान होना स्वाभाविक हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर ध्यान खींच रहा है जिसमें एक कुत्ता (DOG) वॉलीबॉल (Volleyball) खेलता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो में देखेंगे कि कुत्ता किसी पेशवर खिलाड़ी की तरह वॉलीबॉल (Volleyball ) खेलने में पारंगत नजर आता है. वीडियो में कुत्ता पेशेवर खिलाड़ी की तरह गेंद को अपने माथे से मारकर दूसरे टीमों के खिलाड़ियों की तरफ भेजता हुआ दिखाई देता है. इस अनोखे वीडियो को इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जेम्स टेलर ने भी लाइक किया है. इस वायरल वीडियो को 6 हजार लोगों ने रीट्वीट, 30 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक तो वहीं 400 कमेंट भी आए हैं. बता दें कि कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए टोक्यो ओलंपिक (Tokyo 2020), विंबलडन (Wimbledon ) और फ्रेंच ओपन (French Open) जैसे टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है.

Don't send me another video via WhatsApp unless it's this good. pic.twitter.com/u8clZJ8qoV