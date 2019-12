Becky Lynch: WWE में वूमैन रेसलर बैकी लिंच (Becky Lynch)का नाम क‍िसी पर‍िचय का मोहताज नहीं है. बला की खूबसूरत द‍िखने वाली बैकी रेसल‍िंग र‍िंग में पहुंचने के बाद अपनी प्रत‍िद्वंद्वी के ल‍िए मुसीबत साब‍ित होती है. इस मशहूर रेसलर ने बड़ी उपलब्‍ध‍ि हास‍िल करते हुए सबसे अध‍िक समय के ल‍िए Raw Women's Champion बनने का गौरव हास‍िल क‍िया है. बैकी ने शार्लोट और रोंडा राउजी जैसी द‍िग्‍गज रेसल को हराकर को हराकर रॉ और स्मैकडाउन का टाइटल हास‍िल क‍िया था. बैकी अब रोंडा राउजी को पीछे छोड़कर सबसे लंबे समय तक Raw Women's Champion रहने वाली रेसलर हैं.

I've just become the longest reigning Raw women's champion, so I'm thrilled to be in the tag division rn. pic.twitter.com/rea39SzSwT