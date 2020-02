इंजमाम-उल-हक ने दुनिया भर के बल्लेबाजों को दिया 'सचिन चैलेंज'

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान इंजमाम-उल-हक (Inzmam-Ul-Haq) ने एक तरह से दुनिया के बल्लेबाजों को 'सचिन चैलेंज' दिया है. एक समय पूर्व कप्तान और पाकिस्तान के वर्तमान पीएम इमरान खान एक समय इंजमाम और सचिन की तुलना करते थे, लेकिन करियर की समाप्ति पर सचिन ने इंजमाम को मीलों पीछे छोड़ दिया था. अब क्रिकेट पंडित और पूर्व क्रिकेटर अब सचिन तेंदुलकर की तुलना विराट कोहली से से करते हैं. आपको याद दिला दें कि सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 664 मैचों में कुल 34,357 रन बनाए हैं. सचिन ने अपने करियर में 200 टेस्ट और 463 वनडे के अलावा एक टी-20 अंतर्राष्ट्रीय भी खेला था.

