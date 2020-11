India vs Australia 2nd ODI Updates : भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला

स्कोरकार्ड

भारतीय गेंदबाजो को सही लेंथ पर करनी होगी गेंदबाजी

पहले वनडे में भारतीय गेंदबाजों का परफॉर्मेंस खराब रहा था. ऐसे में कोहली और शास्त्री दूसरे वनडे में अपने गेंदबाजों को उचित सलाह देकर मैदान पर उतारेंगे.

ऑस्‍ट्रेलिया प्‍लेइंग इलेवन:

एरोन फिंच, डेविड वॉर्नर, स्‍टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, ग्‍लेन मैक्‍सवेल, हेनरिक, एलेक्‍स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्‍टार्क, एडम जम्‍पा, जोश हेजलवुड

भारत XI:

शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, विराट कोहली (सी), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (डब्ल्यू), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, नवदीप सैनी, मोहम्मद शमी, जसमीत बुमराह, युजवेंद्र चहल

The current temperature in Sydney is 38°C and everyone will need some cover! #AUSvINDpic.twitter.com/YzonAsJsqS