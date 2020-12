LIVE India vs Australia 2nd T20I: हार्दिक ने दिलायी 6 विकेट से जीत, भारत सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त पर

India vs Australia 2nd T20I: कैनबरा में मेजबानों को 11 रन से धूल चटाने के बाद टीम विराट सिडनी भारत ने हार्दिक पंड्या की बेहतरीन बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टी20 मुकाबले में 6 विकेट से हराकर सीरीज में 2-1 की अजय बढ़त बना ली. जीत के लिए मिले 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस बार पावर-प्ले में धवन और केएल राहुल ने अच्छी शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 56 रन जोड़े. शिखर धवन ने 36 गेंदों पर 4 चौकों व 2 छक्कों से 52 रन बनाए. इसके बाद जब कप्तान विराट कोहली 24 गेंदों पर 2 चौकों और इतने ही चौकों से 40 रन बनाकर आउट हुए, तो मैच का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया के पाले में झुकता दिखाई पड़ा क्योंकि जीत के लिए जरूरी औसत रन 12 रन प्रति ओवर से ज्यादा हो चला था. और आखिरी के 3 ओवरों में रन संख्या 37 तक पहुंची और फिर यह 2 ओवर में 25 और आखिरी ओवर में 14 रन रह गयी. औस आखिरी ओवर में हार्दिक ने पंड्या ने डैनियल जेम्स को दो छक्के जड़ते हुए कोटे की 2 गेंद बाकी रहते हुए टीम इंडिया को 6 विकेट से जीत दिलाकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त दिला दी. हार्दिक ने 22 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्कों से बिना आउट हुए 42 रन बनाए और उन्हें ही मैन ऑफ द मैच चुना गया.

A well deserved Man of the Match award for @hardikpandya7 for his match-winning knock of 42*#TeamIndia take an unassailable lead of 2-0 in the three match T20I series.#AUSvINDpic.twitter.com/mlC3e3RSN9