India vs Australia 3rd ODI Live Updates: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला

Natarajan is making his ODI debut - it has been an incredible journey for this Tamil Nadu pacer - IPL changing the life of cricketers.

पिछले दोनों वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की है और लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम असफल रही और करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है.

A massive day for @Natarajan_91 today as he makes his #TeamIndia debut. He becomes the proud owner of 232. Go out and give your best, champ! #AUSvINDpic.twitter.com/YtXD3Nn9pz