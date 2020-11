India vs Australia ODI Live Score Updates: ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की बल्लेबाजी, फिंच और वॉर्नर क्रीज पर

LIVE SCORE BOARD

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है.चलिए दोनों देशों की फाइनल इलेवन पर गौर फरमा लीजिए:

भारत की टीम:

ऑस्ट्रेलिया की टीम:

ताजा खबर यह है बीसीसीआई ने लेफ्टी सीमर सी. नटराजन कोवनडे टीम में शामिल किया है, लेकिन वह पहले वनडे मुकाबले की इलेवन से बाहर हैं. चोटिल रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी से बल्लेबाजी क्रम पर असर जरूर पड़ेगा. विराट कोहली की टीम ने आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय मैच मार्च की शुरूआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. कोरोना महामारी के कारण लंबे समय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रही टीम का सामना अब आस्ट्रेलिया जैसे धुरंधर से है जिसे उसकी धरती पर हराना कतई आसान नहीं होगा. भारतीय टीम 1992 विश्व कप की नेवी ब्लू जर्सी में नजर आयेगी. अंधविश्वासों को मानने वाले इसे अच्छा संकेत नहीं कहेंगे क्योंकि उस टूर्नामेंट में भारत नौ टीमों में सातवें स्थान पर रहा था.

