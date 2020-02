अब पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर कसा यह ताना

अब यह तो आप जानते ही हैं कि कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी कैसे भारत को लेकर अंट-शंट बयान देते रहते हैं. एक तरह से जावेद मियांदाद इनमें सबसे अव्वल हैं, तो शाहिद आफरीदी भी न मैदान पर ही अपने गुरू जावेद से कम रहे हैं और न ही मैदान के बाहर. शाहिद आफरीदी (Shahid Afridi) के कई किस्सों और बयानों से आप अच्छी तरह से परिचित हैं. और अब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, जो कम से कम उनके स्तर के शख्स को तो शोभा नहीं ही देता. शाहिद आफरीदी (Shahid Afridi) ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पर एक तरह से तंज कसा है.

Narendra Modi Can Ruin the Relationship of India And Pakistan: Shahid Afridi The cricket world is dearly missing the international bilateral series between India and Pakistan. Former Pakistan all-rounder Shahid Afridi has opened up his thought about th... https://t.co/Q1cAGzfKhMpic.twitter.com/Yx3u90bOWC