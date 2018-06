सुषमा स्वराज पर लगा मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप, ट्विटर पर फिर हुईं ट्रोल

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्विटर पर फिर से ट्रोल किया गया और उनपर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगा. सुषमा के पति स्वराज कौशल ने एक ट्विटर उपयोगकर्ता की पोस्ट का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया. इस पोस्ट में कौशल से कहा गया है कि वह मंत्री को ‘मुस्लिम तुष्टिकरण’ नहीं करने के बारे में समझायें. विदेश मंत्री ने भी इस व्यक्ति के कुछ ट्वीटों को फिर से ट्वीट किया. उन्होंने ट्रोलों के अन्य ट्वीट भी रीट्वीट किए जिन्होंने अलग अलग धर्म मानने वाले दंपती को पासपोर्ट जारी करने के बाद उनकी आलोचना की थी. सुषमा ने शनिवार शाम को ट्वीट किया, ‘‘दोस्तो : मैंने कुछ ट्वीटों को लाइक किया है. यह पिछले कुछ दिनों से हो रहा है. क्या आप ऐसी ट्वीटों को जायज ठहराते हैं.’’यह भी पढ़ें: अमेरिका ने भारत के साथ 6 जुलाई को होने वाली उच्चस्तरीय वार्ता स्थगित की

