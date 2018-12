नवजोत सिंह सिद्धू पूरी तरह से बैकफुट पर, कहा- मैली चादर खुले में नहीं धोते, कैप्टन मेरे पिता समान

Punjab: Posters with 'Punjab Da Captain Sadda Captain' printed on them, seen in different parts of Ludhiana. pic.twitter.com/fqxaoDPVp3

'कैप्टन' वाले बयान पर घिरते नजर आ रहेपूरी तरह से बैकफुट पर अब नजर आ रहे हैं. वह बार-बार इस पर सफाई दे रहे हैं. राजस्थान के झालावाड़ में उन्होंने चुनाव प्रचार से इतर कहा, मैली चादर खुले में नहीं धोई जाती, वह (कैप्टन अमरिंदर) पिता समान हैं, मैं उनको प्यार और सम्मान करता हूं, मिलकर मुद्दे सुलझाएंगे'. इसके पहले सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने भी कहा है कि सिद्दू जी के बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है. हालांकि उनके बयान को लेकर पंजाब सरकार में शामिल मंत्रियों का विरोध बढ़ता जा रहा है. लुधियाना में तो उनके बयान के खिलाफ पोस्टर भी लगा दिए हैं. दरअसल पाकिस्तान की यात्रा से वापस लौटे पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था, मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं, आप किस कैप्टन की बात कर रहे हैं'. उनके इस बयान को उनके साथी मंत्रियों ने आड़े हाथों ले लिया और इस्तीफे की मांग कर दी. सिद्धू के बार-बार सफाई देने के बाद भी उनके खिलाफ विरोध शांत नहीं हो रहा है. वहीं खबर मिल रही है कि कांग्रेस आलकमान की ओर से सिद्धू को नसीहत दी गई है कैप्टन के खिलाफ कुछ भी न बोलें हैं. माना जा रहा है कि इसके बाद से ही सिद्धू की ओर से यह सफाई आई है. दूसरी ओर 3 दिसंबर को होने वाली पंजाब कैबिनेट की बैठक में भी सिद्धू के शामिल न होने की भी बात सामने आ रही है.

Navjot Singh Sidhu in Jhalawar, Rajasthan: You don't want wash dirty linen in public. He (Capt Amarinder Singh) is a fatherly figure, I love him, I respect him, I will sort it out myself. pic.twitter.com/u5PNLs1E20