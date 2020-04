पटियाला में 'निहंगों' ने पुलिस पर बोला हमला, ASI का काटा हाथ, DGP बोले- जल्द होगी सख्त कार्रवाई

पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने इस बारे में ट्वीट करते हुए बताया, 'आज सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में निहंगों के एक समूह ने पटियाला की सब्जी मंडी में कुछ पुलिस अधिकारियों और मंडी बोर्ड के एक अधिकारी को घायल कर दिया. हरजीत सिंह, ASI जिनका हाथ कट गया, वो PGI चंडीगढ़ पहुंच गए हैं. मैंने PGI के निदेशक से बात की है जिन्होंने सर्जरी के लिए PGI के शीर्ष प्लास्टिक सर्जन को नियुक्त किया है. सर्जरी अभी शुरू ही हुई है. निहंग समूह को गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई जल्द की जाएगी.'

