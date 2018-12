क्या सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह छीन लेंगे सिद्धू की कुर्सी? पंजाब सरकार के मंत्रियों का बढ़ता जा रहा है विरोध

खास बातें कैप्टन और सिद्धू के बीच मतभेद जगजाहिर कैप्टन पर 'कैप्टन' वाला बयान सिद्धू को पड़ सकता है भारी पंजाब के मंत्रियों का बढ़ता जा रहा है विरोध

Navjot Kaur Sidhu: Navjot ji has repeatedly said that Captain Sahab is like his father. We have always made it clear that Capt Sahab's respect and honour is above everything. Sidhu's statements should be read as a whole and not in incomplete bits. pic.twitter.com/rVpCsOCQ0Z — ANI (@ANI) December 2, 2018

कामुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर कसे गए तंज के बाद राज्य सरकार के कई और मंत्रियों ने रविवार को सिद्धू की निंदा की और कहा कि वह अमरिंदर से माफी मांगें और 'बड़ों का सम्मान करना सीखें.' इस बीच, पूर्व क्रिकेटर सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा कि उनके बयान को तोड़ा-मरोड़ा गया और संदर्भ से अलग करके पेश किया गया. शनिवार को तीन मंत्रियों - ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री सुखविंदर सिंह सरकारिया और खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी - ने राज्य कैबिनेट से सिद्धू का इस्तीफा मांगा था. रविवार को राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा कि सिद्धू की टिप्पणी 'दुर्भाग्यपूर्ण' और 'अवांछित' थी. उन्होंने कहा, 'नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में जो कुछ कहा, वह दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्हें ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए थी.' अमरिंदर सिंह थलसेना में थे और 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान उन्होंने कैप्टन के तौर पर सेवाएं दी थीं.

Ludhiana Congress MP Ravneet Singh Bittu: All the streets in Ludhiana are filled with posters that say 'Punjab's captain is our captain'. This is people's sentiment. Navjot Singh Sidhu should apologise. If he considers CM his father, why is he hesitating in apologising?.#Punjabpic.twitter.com/MUzxOKP0MO — ANI (@ANI) December 2, 2018

पंजाब कांग्रेस में शुरू हुई 'जंग' : 'अगर वह (सिद्धू) कैप्टन साहब को अपना कैप्टन नहीं मानते तो इस्तीफा दे दें'

Punjab: Posters with 'Punjab Da Captain Sadda Captain' printed on them, seen in different parts of Ludhiana. pic.twitter.com/fqxaoDPVp3 — ANI (@ANI) December 3, 2018

Punjab Minister Sadhu Singh Dharamsot: I was a little sad hearing this(Navjot Sidhu's remarks), ofcourse Rahul Gandhi is our Indian captain but Sidhu forgot that Amarinder ji is our CM. He should show respect, this is not Kapil Sharma's show pic.twitter.com/W4rXlI1nTu — ANI (@ANI) December 2, 2018

चौधरी ने कहा, ‘‘कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे निर्विवाद नेता हैं. वह राज्य में पार्टी के कैप्टन हैं. पिछले विधानसभा चुनावों में वह मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे और उनके नेतृत्व में पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटी. इसी तरह, राहुल गांधी पूरी कांग्रेस के कैप्टन हैं. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन कैप्टन साहिब के बारे में सिद्धू ने जो कुछ कहा, वह दुर्भाग्यपूर्ण है.'' गौरतलब है कि सिद्धू ने हैदराबाद में अमरिंदर का उस वक्त मजाक उड़ाया था जब पत्रकारों ने उनसे करतारपुर गलियारे के शिलान्यास समारोह में शिरकत को लेकर हुई उनकी पाकिस्तान यात्रा के बारे में पूछा . सिद्धू ने कहा था, 'राहुल गांधी मेरे कैप्टन हैं. उन्होंने मुझे पाकिस्तान भेजा। राहुल गांधी कैप्टन (अमरिंदर) के भी कैप्टन हैं.' वन मंत्री साधु सिंह धरमसोत ने रविवार को मांग की कि सिद्धू मुख्यमंत्री से माफी मांगें. उन्होंने सिद्धू को याद दिलाया कि वह कोई कॉमेडी शो नहीं चला रहे. सिद्धू एक लोकप्रिय टीवी कॉमेडी शो का हिस्सा रहे हैं. धरमसोत ने कहा, 'ऐसा लगता है कि सिद्धू साहिब भूल गए हैं कि वह मंत्री हैं. उन्हें समझना चाहिए कि वह यहां कोई कॉमेडी शो नहीं कर रहे. उन्हें बड़ों का सम्मान करना सीखना चाहिए और मुख्यमंत्री से माफी मांगनी चाहिए.' तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने रविवार को भी सिद्धू पर हमला जारी रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर सिद्धू के तेवर और शारीरिक हावभाव उचित नहीं थे, उन्हें माफी मांगना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि यदि सिद्धू को अमरिंदर के नेतृत्व पर संदेह है तो पद से इस्तीफा दे देना उनका नैतिक कर्तव्य है. सूत्रों ने बताया कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा आ सकती है. सिद्धू ने शनिवार को ट्वीट कर सफाई दी थी, 'तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने से पहले उन्हें सही करें, राहुल गांधी जी ने मुझे पाकिस्तान जाने के लिए कभी नहीं कहा. पूरी दुनिया जानती है कि मैं प्रधानमंत्री इमरान खान के निजी न्योते पर पाकिस्तान गया था.'