पंजाब : निहंगों ने काटा था हाथ, अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे SI हरजीत सिंह, बेटे को बनाया गया कांस्टेबल

डीजीपी ने ट्वीट किया, 'वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देने के लिए PGI के डायरेक्टर व उनकी टीम को धन्यवाद. हमारे वॉरियर SI हरजीत सिंह आज घर के लिए निकल गए हैं. आप सभी के समर्थन और प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया. हम आपकी सेवा व समर्थन जारी रखेंगे. जय हिंद.'

Felt greatly pleased handing over the appointment letter of SI Harjeet Singh's son, Arshpreet Singh, as a constable in the Punjab Police.



Am sure he will serve the people of Punjab as bravely & sincerely as his father.



