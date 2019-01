पंजाबः हथियार लेकर आए थे दुकान लूटने, महिला का साहस देख भाग खड़े हुए बदमाश

सोशल मीडिया पर एक महिला दुकानदार की बहादुरी का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि हथियार लेकर दुकान लूटने आए बदमाशों से महिला डरती नहीं बल्कि उन्हें खदेड़ देती है. महिला का साहस देखकर बदमाश उल्टे पांव भाग खड़े होते हैं. महिला दुकान की कुर्सी से उठकर उन्हें दौड़ा लेती है. यह देखकर दुकान में बैठे पुरुष का भी साहस जाग उठता है और वह भी बदमाशों को खदेड़ने में जुट जाता है.न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक यह वीडियो पंजाब के मोगा का है.

#WATCH Woman foils dacoity attempt by armed assailants in a shop in Moga, Punjab pic.twitter.com/fEQFBHRREr