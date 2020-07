दिलजीत दोसांझ के सॉन्ग 'G.O.A.T.' का यूट्यूब पर तहलका, Video रिलीज होते ही वायरल

रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी, जांच मुम्बई में ट्रांसफर करने की मांग की

दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के गाने 'गोट (G.O.A.T.)' को कुछ ही घंटे में 17 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. सॉन्ग को मिल रहे रिएक्शन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह गाना लोगों को कितना पसंद आ रहा है. करण औजला ने सॉन्ग के बोल लिखे हैं, जबकि जी-फंक (G-Funk) ने इसमें म्यूजिक दिया है. राहुल दत्ता के डायरेक्शन में दिलजीत दोसांझ का यह गाना बनाया गया है. गाने को देख फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर धमाल मचा दिया है.

सुशांत की 'दिल बेचारा' को लेकर एआर रहमान का ट्वीट, बोले-'फिल्म की ओपनिंग 2000 करोड़...'

Be the first to listen to Diljit's new album G.O.A.T.

Gear up! The album drops on July 29th, and we'll be celebrating with a listening party @ 7pm IST, followed by a LIVE with @diljitdosanjh @ 8pm IST, right here. #ListeningPartyWithDiljitpic.twitter.com/7bfwpd3IjD