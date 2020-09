गिप्पी ग्रेवाल के पंजाबी सॉन्ग 'ASK THEM' का बड़ा धमाका, रिलीज होते ही बनाया ये रिकॉर्ड- देखें Video

गिप्पी ग्रेवाल (Gippy Grewal) का वीडियो वायरल

पंजाबी एक्टर और सिंगर गिप्पी ग्रेवाल (Gippy Grewal) के सॉन्ग 'आस्क देम' (Ask Them) सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है. उनका यह सॉन्ग वीडियो सबसे ज्यादा कॉमेंटेड वीडियो बन गया है. गिप्पी ग्रेवाल (Gippy Grewal) ने इस तरह खुद को एक बार फिर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का किंग साबित कर दिया है. हाल ही में गिप्पी ग्रेवाल ने अपने एल्बम 'द मेन मैन 'की घोषणा की, जिसमें सभी शैलियों के गाने शामिल हैं. इस एलबम ने संगीत लवर्स में एक जुनून पैदा कर दिया. वहीं 'आस्क देम' (Ask Them) अपने प्रीमियर पर सबसे ज्यादा कमेंटेड वीडियो सॉन्ग बन गया है.