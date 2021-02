Kisan Andolan: किसानों पर बॉलीवुड सितारों की चुप्पी देख नसीरुद्दीन शाह ने कसा तंज, तो जैजी बी बोले- ये है मर्द...

जैजी बी (Jazzy B) द्वारा साझा किये गए इस वीडियोमें नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) कहते हैं, "हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ धुरिंदर लोग हैं, जिन्हें लगता है कि अगर वह कुछ बोलेंगे तो वह बहुत कुछ खो सकते हैं. अरे भाई जब आपने इतना कमा लिया है कि आपकी सात पुश्ते बैठकर उसको खा सकती हैं तो कितना खो लोगे." नसीरुद्दीन शाह के इस वीडियो को शेयर करते हुए जैजी बी ने लिखा, "ये होता है मर्द..." जैजी बी द्वारा साझा किया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही इसे अभी तक करीब 38 हजार से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है.

Waw Ji waw Bhaji huni tweet kar rahe ney ! 2 months kisan peaceful protest tey baithe see thuade kolo ik tweet ni hoia tey upro propoganda Das dey oh you ain't Singh is king the real kings are sitting in protest! Fake king @akshaykumarhttps://t.co/3HhZ5EIhxG