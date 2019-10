इस TikTok स्टार को बीजेपी से मिला टिकट, आदमपुर से लड़ेंगी चुनाव

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट से इस बार टिकटॉक (TikTok) स्टार सोनाली फोगाट (Soali Phogat) को अपना प्रत्याशी बनाया है. बीजेपी ने मंगलवार रात को हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly election) के लिए उम्मीदवारों की दूसरी और अंतिम सूची जारी की थी. इस सूची में सोनाली फोगाट का नाम आने के बाद से ही वो सुर्खियों में बनी हुई हैं. सोनाली फोगाट टिकटॉक (Sonal Phogat TikTok Video) पर काफी पॉपुलर हैं. वो अकसर अपने वीडियो टिकटॉक (TikTok) पर पोस्ट करती रहती हैं.

Second list of BJP candidates for the ensuing General Election to the Legislative Assembly of Haryana. pic.twitter.com/XfVmkxOAj8