डिलीवरी के वक्त नर्सों ने बच्चे को इतनी जोर से खींचा, सिर गर्भाशय में ही रह गया

राजस्थान के जैसलमेर में रामगढ़ स्वास्थ्य में नर्सों की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिस पर न सिर्फ यकीन करना मुश्किल होगा, बल्कि जानकर शरीर में सिहरन भी पैदा हो जाएगी. दरअसल, जैसलमेर के रामगढ़ हेल्थ सेंटर में नर्सों ने एक प्री-मैच्योर डिलीवरी के दौरान कथित रूप से बच्चे को इतनी ज़ोर से खींचा कि उसका सिर गर्भाशय में ही रह गया. महिला को बाद में जैसलमेर के एक अस्पताल में रेफर किया गया, और फिर जोधपुर भेजा गया, जहां बच्चे का सिर गर्भाशय में से निकाला गया.

जैसलमेर के जवाहर अस्पताल के डॉ सांखला ने बताया, "रामगढ़ हेल्थ सेंटर से मिली रिपोर्ट में कहा गया कि डिलीवरी कर दी गई है... इसके अलावा परिवार ने भी नहीं बताया कि बच्चे का सिर गर्भाशय के भीतर ही है... उसकी जांच करने पर प्लेसेन्टा (placenta) को सख्त पाया गया, और फिर उसे जोधपुर रेफर किया गया."

