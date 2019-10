बीकानेर के SP ने मांगी पुलिसकर्मियों के वजन और तोंद की जानकारी, पत्र सोशल मीडिया पर वायरल

राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) का एक पत्र चर्चा का विषय बन गया है. दरअसल, बीकानेर (Bikaner) के एसपी ने पुलिसकर्मियों की फिटनेस को लेकर एक पत्र जारी किया है और इस पत्र के जरिये रेंज के ऐसे सभी पुलिसकर्मियों की सूचना मांगी है, जिनका वजन सामान्य से अधिक है और तोंद निकली हुई है. बुधवार को जारी इस पत्र में एसपी ने कहा है, 'आपके यहां तैनात ऐसे पुलिस अधिकारी/कर्मचारी जिनका वजन या पेट का घेराव औसत से ज्यादा है, उन कर्मियों को चिन्हित कर इसकी सूचना तत्काल भेजें.'

Rajasthan: Superintendent of Police (SP) Bikaner has issued an order asking for the details by November 1, of all the police personnel whose weight & circumference of stomach is more than average. pic.twitter.com/CLdste1EDv