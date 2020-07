राजस्थान में जारी सियासी संकट को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने आज रात बुलाई कांग्रेस विधायकों की बैठक

दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को प्रेस कॉन्फेंस करके कहा था कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है और इसके लिए विधायकों को लालच दिया जा रहा है.

आपको बता दें कि ऐसा ही आरोप राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव के समय भी लगे थे. जिसकी जांच के लिए सीएम गहलोत ने एसओजी का गठन किया था. एसओजी 3 निर्दलीय विधायकों को पूछताछ के लिए बुलाया. साथ ही 10 जून को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी समन भेज दिया. सचिन पायलट इसके बाद नाराज हो गए और उन्होंने इसको सीएम अशोक गहलोत की चाल बताया. क्योंकि गृहमंत्रालय भी उन्हीं के पास है और एसओजी उन्हीं के अधीन आता है.

सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सचिन पायलट दिल्ली में हैं और वह बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है. सचिन पायलट का दावा है कि उनके पास 16 कांग्रेस और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है.

Chief Minister of Rajasthan & Congress leader Ashok Gehlot calls a meeting of party MLAs and ministers in #Jaipur tonight.

