राजस्थान : राजभवन में ही चोरों ने कर दिया हाथ साफ, ब्रिटिश काल की 7 बंदूकें चुरा ले गए

राजस्थान में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां राजभवन में ही चोरों ने हाथ साफ कर दिया. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक घटना बीते 2 फरवरी की है. 4 शख़्स राजभवन में घुसे और उन्होंने यहां रखी ब्रिटिश काल बंदूकों पर हाथ साफ कर दिया. बताया जा रहा है कि राजभवन में ब्रिटिश काल की 9 बंदूक रखी थी. चोर इनमें से 7 बंदूक उठा ले गए. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजभवन में रखीं बंदूकें सिर्फ शो-पीस के लिए थीं. उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था. हम छानबीन कर रहे हैं.

Mount Abu: 7 out of 9 guns of British era stolen from Raj Bhavan by 4 persons on the night of 2nd Feb; incident captured on CCTV camera of a nearby hotel. Police probe underway. Police say, 'the guns were just showpieces, they weren't in use. We are searching for them" #Rajasthan