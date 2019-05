इस बॉलीवुड एक्टर ने किया अर्जुन कपूर की फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू, कहा- हद है यार

अपनी बेबाकी के लिए मशहूर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) की आगामी फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड (India's Most Wanted) के ट्रेलर का रिव्यू किया है. बॉलीवुड कलाकारों पर टिप्पणी करते हुए कमाल आर खान (Kamaal R Khan) कई बार सीमाएं लांघते हुए नजर आते हैं. इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला. उन्होंने इस फिल्म में सीधे तौर पर अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) पर निशाना साधा. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपने यूट्यूब चैनल पर फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू करते हुए कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर ने यह फिल्म बनाई क्यों है. उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले फिल्म आई थी बेबी (Baby), नाम शबाना (Naam Shabana), सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की फैंटम (Phantom). हर फिल्म की यही कहानी होती है. बावजूद इसके डायरेक्टर ने ऐसी फिल्म बनाने की हिम्मत जुटाई है, मैं सल्यूट करता हूं उन्हें. रिव्यू के दौरान कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने फिल्म में सिर्फ अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) को रखा गया है, बाकि ऐसे लोगों को रखा गया है जो शक्ल से ही गरीब दिखते हैं.

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने कहा कि दर्शक इस फिल्म को क्यों देखने जाएंगे. फिल्म में न तो एंटरटेरमेंट है, न हीरोइन है, न गाना है. KRK ने कहा कि हद है यार, क्या अकेले अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) के लिए ऑडियंस सिनेमा घरों की टिकट खरीदेगी. अगर प्रोड्यूसर्स ने ऐसा सोचा है तो उन्होंने गलत सोचा है. कमाल (Kamaal R Khan) के मुताबिक फिल्म का फ्लॉप होना बिल्कुल तय है. कमाल आर खान (Kamaal R Khan)ने फिल्म के ट्रेलर के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर एक सर्वे भी किया था, जिसमें उन्होंने अनुमान व्यक्त किया है कि 27 प्रतिशत लोगों ने फिल्म देखने की इच्छा जताई है, जिसमें से ज्यादा से ज्यादा 15 फीसदी लोग सिनेमा घरों तक पहुंचेंगे. लिहाजा पहले दिन की कमाई 1 से 2 करोड़ की हो सकती है. पहले हफ्ते की कमाई 7 करोड़ और कुल कमाई लगभग 15 करोड़ होगी. यानी कि फिल्म सुपर फ्लॉप साबित होगी.

Survey result-27% people want to watch film #IndiasMostWanted means it can open max 15% and day1 business can be 2Cr! Weekend 7Cr! Lifetime 15Cr! Means it will be a disaster. https://t.co/dqjLpYdIUz