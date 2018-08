मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी में पैसे की तंगी के कारण कई बार ऐसे कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ता है, जो वह कभी नहीं चाहता. इसके बावजूद अगर समस्या का हल नहीं मिल पाता तो गलत काम करने की दिशा में भटक जाता है. कुछ ऐसी ही मिलती-जुलती नेटफ्लिक्स पर शुक्रवार को रिलीज हुए 'बृज मोहन अमर रहे' की कहानी है. बृज मोहन (अर्जुन माथुर) नाम के शख्स के पास लेडिज के कपड़े की दुकान होती है, तंगी हालात की वजह से वह दिल्ली के लाजपत नगर के एक दुकानदार के झासे में आ जाता है और एक लेनदार से 25 लाख रुपये उधार लेता है. बुरी तरह फंसने के बाद वह लेनदार रघु भाई (सनी हिंदुजा) को पैसे नहीं लौटा पाता.लेनदार रघु भाई को पैसे न मिल पाने की वजह से बृज मोहन को पीटता भी है और फिर हाथापाई में उसके हाथों कुछ ऐसा हो जाता है कि रघु की मौत हो जाती है. फिर यहां से पूरी फिल्म का सीन ही बदल जाता है. जिसके बाद बृज मोहन के बाद जन्म लेता है अमर सेठी. यहां से कहानी का रुख ही बदल जाता है.

