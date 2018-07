Book Review: लड़की के लाखों रुपयों को लूटने वाले हैंडसम फ्रॉड की कहानी है सुरेंद्र मोहन पाठक की 'कॉनमैन'

शब्द ही अपने आप में किताब की संक्षिप्त समीक्षा करते हुए बता रहा है कि मशहूर क्राइम लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक की रोमांच पैदा कर देने वाली यह कहानी एक धोखेबाज शख्स पर आधारित है. लगभग 4 साल बाद सुनील सीरीज को वापस लाते हुए पाठक ने अपने पाठकों को चौंकाया है. पॉकेट बुक्स में अब तक कुल 299 उपन्यास प्रकाशित हो चुकी सुनील सीरीज की यह 122वीं श्रृंखला है. हालांकि सुरेंद्र मोहन पाठक की पुस्तक 'कॉनमैन' का अंग्रेजी संस्करण 'द डेथ ऑफ अ कॉनमैन' भी आ चुका है. सुनील सीरीज में यह खास बात होती है कि नेशनल डेली 'ब्लास्ट' में चीफ रिपोर्टर यानी एक पत्रकार के रूप में सुनील चक्रवर्ती अपने चालबाज दिमाग और अतरंगे सवालों से न सिर्फ क्राइम केस को अंजाम तक पहुंचाते हैं बल्कि कई गुत्थियां सुलझाते हैं. इस बार सुनील 'कॉनमैन' के जरिए एक ऐसे फ्रॉड शख्स को दबोचने के फिराक में है, जो अपने हैंडसम हंक लुक की वजह से एक खूबसूरत महिला को लाखों रुपए का चूना लगा देता है.कहानी की शुरुआत एक पंजाबी भाषा बोलने और मस्ती-मजाक करने वाले स्थानीय यूथ क्लब का मालिक रमाकान्त मल्होत्रा से शुरू होती है, जो अपने साथ एक महिला को लेकर सुबह-सुबह अपने दोस्त सुनील के पास मिलने के लिए पहुंचता है. रमाकान्त के साथ आई तीखे नयननक्श, नौजवान और जींस पहनी हुई लड़की कियारा सोबती एक पब्लिकेशन हाउस में एडिटर के पद पर रहती हैं. वह एक शख्स से धोखा खाने के बाद पत्रकार सुनील के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचती है. यहां सुनील उसकी सारी समस्या सुनता है. कियारा अपनी फ्रॉड में फंसने की कहानी शुरू करती है.

Surender Mohan Pathak is @amazonIN's Author of the Month for June! Buy his bestselling books now! - https://t.co/ErrOhRBzhxpic.twitter.com/3xRSiIhZJx