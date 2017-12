Jumanji: welcome to the Jungle Movie Review, बेमिसाल The Rock, एक्शन एडवेंचर से जंगल में मंगल साल 1995 में फैंटसी एडवेंचर फिल्म Jumanji रिलीज हुई थी. जिसे दुनिया भर में खूब पसंद किया गया था और बच्चों के बीच तो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई थी.