Student of the Year 2 को लेकर जनता का आया रिएक्शन, लोगों ने कहा-अपने रिस्क पर देखें

करण जौहर (Karan Johar) की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student of the Year 2) आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई. (Student of the Year 2) में मुख्य किरदार में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff), अनन्या पांडे (Ananya Pandey), तारा सुतार‍िया (Tara Sutaria) निभा रहे हैं. इस फिल्म को युवा दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया था. लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि इस फिल्म के लिए भारी संख्या में स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट देखने पहुंचेंगे. फिल्म (Student of the Year 2) के रिलीज होने के कुछ ही घंटों बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर रिव्यू देना शुरू कर दिए. कुछ यूजर्स को टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff),अनन्या पांडे (Ananya Pandey), तारा सुतार‍िया (Tara Sutaria) का काम पसंद आया तो वहीं कुछ लोगों को फिल्म बेहद बकवास लगी.

राहुल वर्मा नाम के यूजर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student of the Year 2) की अच्छाइयां और बुराइयां गिनाई. यूजर ने लिखा कि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी शानदार है. हर्ष बेनीवाल की पंचलाइनें अच्छी लगीं और तारा सुतारिया का हुक अप सॉन्ग भी फिल्म की खूबी है वहीं फिल्म की कहानी, उसका निर्देशन, टाइगर श्रॉफ को फिल्म की कमजोर कड़ी बताया है. कुल मिलाकर फिल्म 80 करोड़ तक की कमाई कर सकती है. अपने रिस्क पर देखें फिल्म.

Plus - Cool cinematography , some punchlines, #HarshBeniwal , Hookeup song, #TaraSutaria .



Negatives- Story ,execution, Tiger Shroff, Slap stick comedy ,etc .



Final verdict - This will wrap under 80cr nett , Watch out at your own risk .#SOTY2 — Rahul verma (@RahulVerma4860) May 9, 2019

वहीं सेबस्टियन जोसफ नाम के यूजर ने लिखा कि फिल्म की टीम के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student of the Year 2) देखने का मौका मिला. मैं कह सकता हूं कि फिल्म अच्छी है और सुपरहिट होगी.

Got the opportunity to see the premier show and the whole team ...in #Mumbai

I would say the best movie to watch ...its a super hit !!! Book ur tickets now !!..and get well soon @iTIGERSHROFF#SOTY2pic.twitter.com/7AC5rqiMsG — Sebastian Joseph (@sebi26) May 9, 2019

अंकित मेहता ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student of the Year 2) देखने के बाद ट्विटर पर लिखा कि कॉलेजों पर बनने वाली फिल्मों में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 थोड़ी बेहतर है. मुख्य किरदार अदा कर रहे चारों कलाकारों ने अच्छा काम किया है. अनन्या पांडेय जहां बेहद खुबसूरत और असाधारण लग रही हैं तो वहीं तारा सुतारिया भी स्क्रिन पर बला की सुंदर लग रही हैं. फिल्म शुरुआत से लेकर आखिरी तक टाइगर श्रॉफ के कंधों पर टिकी हुई है.

#SOTY2 is Much much much better College youth competition based film



All 4 Leading stars Totally nailed it by their Performances#AnanyaPanday Superb Extraordinary in her Screen Presence #TaraSutaria Gorgeous

Movie is totally on Shoulder of #TigerShroff entirely start to End — Ankit Mehta (@Anki4uever) May 9, 2019

वहीं सतीश नंगिया नाम के यूजर ने लिखा कि करण जौहर सिनेमा के एक ब्रांड हैं. फिल्म में दिखाया गया स्कूल देहरादून में कहीं स्थित है. जहां स्टूडेंट या तो लड़ाई करते हैं या फिर रोमांस करते हैं. टाइगर इस फिल्म में हर बार की तरह अच्छे दिख रहे हैं. अच्छी बॉडी के साथ कुछ अच्छे डांस किए हैं. फिल्म में पढ़ाई नहीं बल्कि लव ट्राइंगल होता है. अपने पिता की तरह अनन्या भी बॉलीवुड में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगी. तारा फिल्म में कुछ बेहतर दिखी हैं. कुल मिलाकर फिल्म बोर है.

Karan johar brand of cinema , the school is FRI in dehradun , may be called anything , students only fight and romance ! Tiger as usual , a good body few dances and fights , no studies only love traingle ! Ananya like father will diminish soon , tara is better ! Boring !#SOTY2 — Satish Nangia (@snangia22) May 9, 2019

फिल्म समीक्षक कमाल आर खान का कहना है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student of the Year 2) एक अच्छी फिल्म है. भारत में यह 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर सकती है. यानि की फिल्म सुपरहिट होगी. फिल्म की पूरी टीम को बधाई

Reports are out from the first show of #SOTY2 and it's a good film. It can do 100Cr+ business in India. Means it can become a super hit. Congratulations to @iTIGERSHROFF@punitdmalhotra@karanjohar and entire team. — KRK (@kamaalrkhan) May 9, 2019

बता दें कि करण जौहर (Karan Johar) ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर (Student of The Year) में आल‍िया भट्ट (Alia Bhatt), वरुण धवन (Varun Dhawan) और स‍िद्धार्थ मल्होत्रा (Siddhartha Mehrotra) को लॉन्च किया था. इस फिल्म ने तीनों ही स्टार बॉलीवुड में स्थापित हो चुके हैं.

