निशानेबाज मनु भाकर ने अगले साल होने वाले ओलिंपिक खेलों को लेकर रखे ये विचार

भारत की शीर्ष पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर (Manu Bhaker) को अगले साल ओलिंपिक के आयोजन की उम्मीद है जिसके लिये वह अपने खेल के स्तर को बरकरार रखे हुए है, हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में खेलों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. आईएसएसएफ विश्व कप, राष्ट्रमंडल खेलों और युवा ओलंपिक की पदकधारी मनु ने कहा, ‘‘हां, भारतीय निशानेबाज ओलिंपिक खेलों के लिए अच्छी फॉर्म में थे लेकिन स्वास्थ्य इससे ज्यादा चिंता की बात है.'

Happy Laughter day .

Always laugh when you can, it is a cheap

Medicine....



Do take care , stay home and Stay Healthy pic.twitter.com/nEVugs9Dsz