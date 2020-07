कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स 2018 (Commonwealth Games) में केवल 15 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय निशानेबाज (Pistol Shooter) अनीश भानवाल (Anish Bhanwala) के लिए एक और बड़ी खुशी आई है. अनीश भानवाल ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड (CBSE Class 12th result 2020) में अपने खेल की ही तरह शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 90 फीसदी अंक प्राप्त किए हैं. अनीश ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है. अपने ट्वीट में अनीश परिवार वालों के साथ मस्ती करते हुए तस्वीर में नजर आ रहे हैं और साथ ही अपने टीचर और परिवार वालों का शुक्रिया भी कर रहे हैं. अनीश ने अपने ट्वीट में ये भी बताया कि उन्होंने फाइन आर्ट्स में 100 फीसदी अंक हासिल किए हैं. बता दें कि अनीश कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने पुरूषों की 25 मीटर रैपिड फायर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए गोल्ड मेडल जीतने का कमाल कर दिखाया था. अनीश एक प्रतिभाशाली निशाने बाज (Anish Bhanwala is an Indian pistol shooter) हैं.

Really Happy to score 90% marks in Cbse Class 12th Boards and remarkable 100 marks in Fine Arts. I feel immense pleasure to score good in academics being a sportsperson

I'll Like to Thank all my Teachers and Manav Rachna school for supporting me @manav_rachna@MrisEdupic.twitter.com/BG3XCHWXOH