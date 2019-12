Shooting: मनु भाकर, इलावेनिल और दिव्यांश ने साधा गोल्ड मेडल पर निशाना..

ISSF World Cup Final: भारत की मनु भाकर (Manu Bhaker)और इलावेनिल वालारिवान (Elavenil Valarivan)ने आईएसएसएफ वर्ल्डकप फाइनल्स (ISSF World Cup Final)में अपने-अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं. इन स्वर्णिम सफलताओं के साथ भारतीय शूटरों ने अपने लिए दिन को यादगार बना लिया. 17 वर्ष की मनु भाकर ने जूनियर वर्ल्डरिकार्ड के साथ 244 . 7 का स्कोर करके पीला तमगा जीता. भारत की यशस्विनी सिंह देसवाल इवेंट में छठे स्थान पर रही. उधर,इलावेनिल ने महिलाओं की दस मीटर एयर राइफल में पहला स्थान हासिल किया. भारत के लिए एक अन्य स्वर्ण दिव्यांश ने पुरुषों के वर्ग में 627 . 1 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल करते जीता. हंगरी के इस्तवान पेनी को रजत और स्लोवाकिया के पैट्रिक जेनी को कांस्य पदक मिला.

GOLD! A brilliant @realmanubhaker demolishes a top class field to win her first @ISSF_Shooting World Cup final in the Women's 10m Air Pistol! And in junior world record score of 244.7 as well!!! Awesome! @RaninderSingh@WeAreTeamIndia@Media_SAI@KirenRijijupic.twitter.com/kVK2kOuJDU