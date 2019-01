लोकसभा चुनाव 2019 से पहले कांग्रेस को लग न जाए कहीं बड़ा झटका? मीडिया को बताया जिम्मेदार

अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही गठबंधन के साथियों से 'आजिज' आकर मीडिया के सामने अगर कहे की वह इस्तीफा दे देंगे तो हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार में क्या चल रहा है. कर्नाटक में एक ओर तो जहां कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन अपने विधायकों को 'ऑपरेशन लोटस' से बचाने की जुगत में हैं तो दूसरी ओर दोनों ही पार्टियों में पटरी नहीं खा रही है. कुछ दिन पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के समझौते पर कहा था कि कांग्रेस उनकी पार्टी के साथ चौथे दर्जे जैसा बर्ताव न करे. वहीं अब उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के विधायक लिमिट क्रॉस कर चुके हैं और इससे परेशान होकर वह इस्तीफा देने को तैयार हैं. दरअसल कुमारस्वामी की दिक्कत कांग्रेस के आलाकमान से नहीं है, वह राज्य के कांग्रेसी नेताओं से परेशान हैं. कांग्रेस विधायक खुलेआम कहते हैं कि वह अपना नेता पूर्व सीएम सिद्धारमैया को मानते हैं. इसी बात कुमारस्वामी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं को इन मुद्दों को देखना होगा. अगर वे ऐसे ही जारी रखते हैं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं. वे लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हैं. कांग्रेस नेताओँ को अपने विधायकों को संभालना चाहिए.

#WATCH: Karnataka CM HD Kumaraswamy says "...If they want to continue with the same thing, I am ready to step down. They are crossing the line", when asked 'Congress MLAs are saying that Siddaramaiah is their CM'.' pic.twitter.com/qwErh4aEq4 — ANI (@ANI) January 28, 2019

कर्नाटक में BJP के 'ऑपरेशन कमल' पर कांग्रेस का पलटवार: हमारा एक MLA ले जाओगे तो हम आपके 10 ले आएंगे

आपको बता दें कि 7 महीने पहले ही कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर वहां सरकार बनाई है, विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी लेकिन बहुमत से दूर रही. इसके बाद काफी नाटकीय घटनाक्रम के बाद दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई. लेकिन इस गठबंधन से न तो जेडीएस के नेता खुश दिखे और न ही कांग्रेस के. मंत्रिमंडल के बंटवारे से लेकर कई अन्य छोटे बड़े मुद्दों पर बयानबाजी और रूठने-मनाने की कवायद जारी है. कई बार तो मीडिया के सामने ही कुमारस्वामी अपना दुखड़ा रो चुके हैं. एक बार तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि वह मजबूरी में सरकार चला रहे हैं.

Mallikarjun Kharge, Congress: They (Karnataka Congress MLAs) shouldn't react openly to the media. We've all come together to fight BJP-RSS. It's not advisable for any member to speak against wishes of the party high command. Such incidents will create confusion in coalition. pic.twitter.com/g8moBvQI5d — ANI (@ANI) January 28, 2019

वहीं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए कहा है कि कांग्रेस विधायकों को नसीहत दी है कि उन्हें मीडिया के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए. हम बीजेपी-आरएसएस को हराने के लिए साथ आए हैं. पार्टी आलाकमान की इ्च्छा के खिलाफ कोई कुछ भी न बोले नहीं गठबंधन में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा.

कर्नाटक में 'ऑपरेशन लोटस' 'फेल' होने पर कांग्रेस ने उड़ाया BJP का मजाक: तो चलिए अब काम पर लौटते हैं...

वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने तो सब कुछ मीडिया के मत्थे मढ़ दिया. उन्होंने कहा कि आप लोग (मीडिया) ये सारी मुश्किलें पैदा करते हो. आप पहले किसी और से फिर दूसरे से फिर तीसरे से ऐसे सवाल पूछते हो. कोई भी मुश्किल नहीं है. हम कुमारस्वामी से बात करेंगे.

Former Karnataka CM & Congress leader Siddaramaiah on 'Congress MLAs say Siddaramaiah is their leader': You (media) are the people who create trouble. You ask one person, then second person and then third person. There is no trouble, I will speak to HD Kumaraswamy pic.twitter.com/Be7letrUrQ — ANI (@ANI) January 28, 2019

जबकि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता जी. परमेश्वर इस मुद्दे पर विधायक के साथ खड़े आए उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया बेहतर सीएम रहे हैं. वह हमारे विधायक दल के नेता हैं. अगर विधायक उन्हीं को सीएम मानते हैं तो अपनी राय जाहिर की है. इसमें गलत क्या है. हालांकि परमेश्वर ने यह भी कहा कि वह सभी कुमारस्वामी से खुश हैं.

Karnataka Dy CM on 'Congress MLAs say Siddaramaiah is their leader'': Siddaramaiah has been best CM. He is our CLP leader. For the MLA, he (Siddaramaiah) is the CM. He has expressed his opinion. What is wrong in that? We are all happy with him (Karnataka CM HD Kumaraswamy). pic.twitter.com/bnvAUiM9OA — ANI (@ANI) January 28, 2019

कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए कर्नाटक में अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं, अगर यहां पर राज्य सरकार गिरती है तो बीजेपी को एक मौका मिल जाएगा, पहला तो वह सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी दूसरी ओर वह लोकसभा चुनाव में इस बात को भी भुनाएगी कि कांग्रेस केंद्र हो या राज्य कहीं भी स्थिर सरकार नहीं दे सकती है. कुल मिलाकर कर्नाटक का 'नाटक' कांग्रेस को भारी पड़ सकता है.

कर्नाटक में जोड़-तोड़ की क़वायद?