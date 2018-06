बेंगलुरु से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. आरोप है कि 26 वर्षीय युवती को ओला कैब ड्राइवर ने बंदी बनाकर छेड़छाड़ की और फोटो खींचने के लिए उसको कपड़े उतारने पर मजबूर किया. साथ ही उसने घटना का जिक्र किसी से भी करने पर गैंगरेप की धमकी दी. घटना एक जून की है. पुलिस ने युवती की शिकायत पर कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद इस बात पर फिर बहस छिड़ गई है कि क्या ओला और उबर जैसी 'रेडियो टैक्‍सी' में क्‍या महिलाएं सुरक्षित हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, क्‍योंकि एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें अकेली महिला को कैब के ड्राइवर ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा.यह भी पढ़ें : ओला कैब में रेप और लूट का मामला : ड्राइवर समेत दो गिरफ्तार, ओला कंपनी ने दी यह सफाई बेंगलुरु के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पूर्व) सीमांत कुमार सिंह ने बताया, 'पीड़िता की शिकायत पर कैब चालक वी.अरुण को गिरफ्तार किया गया है और उसकी कार (केए-53 सी 6607) जब्त की गई है. उसे पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है.' यह घटना महिला के पूर्वी उपनगर के अपने घर से मुंबई के लिए सुबह हवाईअड्डे जाने के दौरान रास्ते में हुई.

We regret the unfortunate experience the customer had. We've zero tolerance for such incidents&driver's been blacklisted. Safety of customers our top priority. We're extending full support to police in probe: Ola spox on Ola driver arrested for molesting woman passenger in K'taka pic.twitter.com/dm5XxXyYpI