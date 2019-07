कर्नाटक में कांग्रेस को झटका, विधायक आनंद सिंह ने दिया इस्तीफा, येदियुरप्पा ने कहा- सरकार बनाने की संभावना तलाशेंगे

कर्नाटक में गठबंधन सरकार को सोमवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब विजयनगर से कांग्रेस विधायक आनंद सिंह ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया. सिंह ने कहा, 'हां, मैंने इस्तीफा दे दिया है. मैंने आज सुबह इस्तीफा दिया.'यह बताए जाने पर कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने इस्तीफे की पुष्टि नहीं की है, सिंह ने कहा, 'क्या ऐसा है? तो मैं फिर से इस्तीफा दूंगा.' अध्यक्ष ने कोई इस्तीफा मिलने से इनकार किया है. कुमार ने कहा, ‘‘मुझे कोई इस्तीफा नहीं मिला है. किसी ने इस्तीफा देने के लिए मुझसे संपर्क नहीं किया है.''विधायक ने यह नहीं बताया कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है. सिंह ने बताया कि वह राज्यपाल वजुभाई वाला से मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात के बाद इस्तीफे का कारण बताएंगे. जद(से) नेता एवं मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी एक मंदिर की नींव रखने के कार्यक्रम के लिए अमेरिका में हैं.

Karnataka Minister & Congress leader DK Shivakumar on Congress MLA from Vijayanagar, Anand Singh's resignation from state assembly membership*: Definitely, it is a bit shocking, I'm trying to trace him, I couldn't trace him. I've to check with the speaker whether it's true or not https://t.co/1rOEdSkLFx