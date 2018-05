कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से बात की और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सभी तरह की संभावित मदद पहुंच सके. बताया जा रहा है कि कर्नाटक में मेकुनु चक्रवात समुद्री जिलों तक पहुंच गया है. इसी के चलते नेशनल डिजाजस्टर मैनेंजमेंट अथॉरिटी ने कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इसके तहत कर्नाटक के सुदूर पूर्व के इलाकों खासकर समुद्री इलाकों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.यह भी पढ़ें: केरल के विभिन्न हिस्से में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी दक्षिण कन्नड़ और उदुपी के तटीय जिलों में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश जारी रही, जिससे निचले इलाके और सड़कें डूब गईं और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया. केरल में मंगलवार को मानसून पहुंचने साथ ही केरल के समुद्री इलाकों और कर्नाटक के मैंगलोर में भारी बारिश हुई. कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान और बाजार बंद रहे. जिन इलाकों में भारी बारिश देखी गई वहां कई पेड़ जड़ से उखड़ गए और बाढ़ जैसे हालात हो गए.यह भी पढ़ें: तमिलनाडु में भारी बारिश : 114 राहत शिविरों में दस हजार से ज्यादा लोगों ने शरण ली

I pray for the safety and wellbeing of all those affected by heavy rains in various parts of Karnataka. Have spoken to officials and asked them to ensure all possible assistance in the affected areas.