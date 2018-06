कर्नाटक : सबकुछ ठीक नहीं है गठबंधन सरकार में, मंत्रिपद को लेकर नाराज हैं कांग्रेसी

कर्नाटक की राजनीति में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. एचडी कुमारस्‍वामी के शपथ लेने के साथ बखेड़ा शुरू हो गया. कांग्रेस की ओर से पहले तो मामला दो उपमुख्‍यमंत्री का आया जिसे जेडीएस नेता एचडी कुमारस्‍वामी ने मानने से इनकार कर दिया फिर मामला मंत्रिमंडल में प्रोफाइल को लेकर आया. इसका निपटारा दिल्‍ली में हुआ. एचडी कुमारस्‍वामी और जी परमेश्‍वर के शपथ ग्रहण के कुछ दिनों बाद मंत्रिमंडल का विस्‍तार हुआ. मुख्‍यमंत्री और उपमुख्‍यमंत्री समेत कांग्रेस से 14 मंत्री बनाए गए और जेडीएस से 8 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हुए. इसके बाद कांग्रेस में अंदरूनी विरोध शुरू हो गया. वरिष्‍ठ नेताओं को दरकिनार किए जाने को लेकर बवाल तो होना ही था और वो हुआ. कांग्रेस के दो वरिष्‍ठ नेता खुद को मं‍त्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से नाराज होकर धरने पर बैठ गए. मामला पार्टी से बाहर निकल आया. इस मामले पर डी शिवकुमार ने स्‍वीकारा कि पार्टी के भीतर सबकुछ ठीक नहीं है. कुछ वरिष्‍ठ नेताओं को नाराजगी है जिसे पार्टी हाईकमान से बात कर ठीक कर लिया जाएगा.इन सब घटनाक्रम के बीच धरने पर बैठे नेताओं को समझा-बुझाकर कांग्रेस ने धरना खत्‍म करा दिया लेकिन मामला यहीं नहीं रुकने वाला है. पार्टी को रास्‍ता निकालना होगा जिसकी कवायद अभी जारी है.

Yes, there is some tension there, but I am confident that the Congress leaders will take the right decision: #Karnataka CM HD Kumaraswamy on some Congress leaders unhappy over the allocation of portfolios. pic.twitter.com/ZbGE0l1teC

It is obvious that the senior leaders were hurt. Congress party has kept all options open to fill the vacancies and it will be done soon. I have belief in party high command. We have to build confidence among party workers: DK Shivakumar, Congress #Karnatakapic.twitter.com/YImjvmChLw