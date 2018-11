Karnataka By-Election Live Updates: कर्नाटक में 3 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू, कांग्रेस-जेडीएस की परीक्षा

Former Karnataka CM BS Yeddyurappa and his son BS Raghavendra visit Hucharaya Swamy Temple in Shimoga. BS Raghavendra is contesting from parliamentary constituency of Shimoga. pic.twitter.com/Mm6cE44UDB

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की परीक्षा होने वाली है, क्योंकि आज यानी शनिवार को तीन लोकसभा और दो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान (Karnataka By Polls) हो रहा है. इन चुनाव के नतीजों का असर राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ने की संभावना है. चुनाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला करने वाले गठबंधन के दोनों भागीदारों ने इसे मई 2019 आम चुनाव का आगाज करार दिया है और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ इसी तरह के महागठबंधन का आह्वान किया है. तीन लोकसभा सीटों- बल्लारी, शिवमोगा और मांड्या के साथ ही रामनगर और जामखंडी विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार को मतदान होगा. करीब 6,450 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कुल 54,54,275 योग्य मतदाता हैं.सभी पांच निर्वाचन क्षेत्रों में मुकाबले में कुल 31 उम्मीदवार हैं. हालांकि, मुख्य मुकाबला कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन और भाजपा के बीच है.- कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा- मेरा बेटा शिमोगा से 101 प्रतिशत चुनाव जीतने जा रहा है. उन्होंने कहा कि हम बेल्लारी और जामखांडी में जीत दर्ज करेंगे.- कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे बीएस राघवेंद्र ने शिमोगा के हुचार्य स्वामी मंदिर में की पूजा-अर्चना. बीएस राघवेंद्र शिमोगा से लड़ रहे हैं चुनाव.



- कर्नाटक में तीन लोकसभा और दो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान शुरू. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था ॉ



Karnataka: #Earlyvisuals from a polling station in Bellary; voting for three parliamentary constituencies — Bellary, Shimoga, Mandya and two legislative assembly constituencies—Jamkhandi, Ramanagaram began at 7 am today. pic.twitter.com/7tqZ1b6ou2