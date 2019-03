कर्नाटक के मंत्री के घर IT ने की छापेमारी तो कुमारस्वामी बोले- ये है PM मोदी की असली सर्जिकल स्ट्राइक

आयकर विभाग (Income Tax) के अधिकारियों और सीआरपीएफ कर्मियों ने कर्नाटक (Karnataka) के लघु सिंचाई मंत्री सी एस पुट्टाराजू और उनके एक संबंधी के आवास पर गुरुवार तड़के छापेमारी की. यह छापेमारी कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) की उस चेतावनी के बाद आया है, जिसमें गुरुवार को उन्होंने को कहा था कि अगर चुनाव के दौरान सियासत के लिए केंद्र किसी भी सरकारी अंग का इस्तेमाल करती है तो वह 'ममता बनर्जी का तरीका' अपनाएंगे.'

जनता दल सेक्यूलर के नेता पुट्टाराजू ने एक निजी समाचार चैनल को बताया कि आयकर विभाग की तीन टीमों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर्मियों ने मांड्या में उनके चिन्नाकुरली आवास और उनके एक रिश्तेदार के मैसूर स्थित आवास पर छापे मारे. कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने एक दिन पहले ही राज्य में कांग्रेस और जद (एस) के पदाधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की आशंका जताई थी.

कर्नाटक सरकार के मंत्री के घर आयकर विभाग का छापा, एचडी कुमारस्वामी ने एक दिन पहले जताई थी आशंका

आयकर विभाग की छापेमारी के बाद कुमारस्वामी ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी (PM Modi) पर निशाना साधा. उन्होंने ट्वीट किया, 'आयकर विभाग की छापेमारी के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी की असली सर्जिकल स्ट्राइक सामने आई है. संवैधानिक पद की पेशकश के बाद आयकर विभाग के अधिकारी बालकृष्ण बदले के इस खेल में पीएम की मदद कर रहे हैं. चुनाव के समय विरोधियों को परेशान करने के लिए सरकारी मशीनरी, भ्रष्ट अधिकारियों का उपयोग करना अपमानजनक है.'

पुट्टाराजू ने चैनल को बताया कि ‘आयकर विभाग के अधिकारियों और सीआरपीएफ के आठ जवानों की एक टीम ने मांड्या में मेरे चिन्नाकुरली आवास और मैसूर में मेरे' एक रिश्तेदार के आवास पर छापेमारी की. मंत्री ने कहा कि वह छापेमारी से डरे हुए नहीं है बल्कि इस कार्रवाई ने उनमें आत्मविश्वास पैदा किया है.

