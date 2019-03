कर्नाटक सरकार के मंत्री के घर आयकर विभाग का छापा, एचडी कुमारस्वामी ने एक दिन पहले जताई थी आशंका

आयकर विभाग के अधिकारियों और सीआरपीएफ कर्मियों ने कर्नाटक के लघु सिंचाई मंत्री सी एस पुट्टाराजू और उनके एक संबंधी के आवास पर गुरुवार तड़के छापेमारी की. जनता दल सेक्यूलर के नेता पुट्टाराजू ने एक निजी समाचार चैनल को बताया कि आयकर विभाग की तीन टीमों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर्मियों ने मांड्या में उनके चिन्नाकुरली आवास और उनके एक रिश्तेदार के मैसूर स्थित आवास पर छापे मारे.

Karnataka: Income-Tax raids are underway at residence of JD(S) leader & Karnataka Minor Irrigation Minister CS Puttaraju in Mandya pic.twitter.com/BrEX9LBnOa