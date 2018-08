कर्नाटक के मंत्री एच डी रेवन्ना का एक वीडियो आज वायरल हो गया जिसमें कथित तौर पर वह हासन जिले में एक राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों की ओर बिस्कुट के पैकेट फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं. इससे एक नया विवाद पैदा हो गया है. पीडब्ल्यूडी मंत्री और मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के भाई रेवन्ना बिस्कुट के पैकेट लेकर और उन्हें राहत शिविरों में रह रहे लोगों की ओर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो क्लिप वायरल हो गई है. कई टीवी चैनलों ने इसे प्रसारित किया. इंटरनेट पर लोगों ने रेवन्ना के इस कृत्य को ‘असंवेदनशील’ बताया है. वरिष्ठ भाजपा नेता एस सुरेश कुमार ने इस कृत्य के लिए रेवन्ना की आलोचना की. उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रिय लोक निर्माण मंत्री बाढ़ पीड़ितों पर बिस्कुट फेंकना जन कार्य नहीं है. क्या बिस्कुट फेंकने के पीछे अहंकारी, असभ्य व्यवहार है?’’ वहीं अपने भाई का बचाव करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि रेवन्ना का कृत्य ‘अहंकार’ भरा नहीं है. उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘मैंने टीवी पर दिखाए इस मुद्दे पर संज्ञान लिया, उन्हें अन्यथा ना लें. मैंने जांच की..बिस्कुट बांटते समय वहां बड़ी संख्या में लोग थे और चलने-फिरने की कोई जगह नहीं थी.’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि रेवन्ना इस बात से भी दुखी हैं कि उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया. उन्होंने कहा, ‘‘अगर वह किसी और को बांटने के लिए कहते तो मुद्दा ही नहीं खड़ा होता.’’

Shame on you Mr @hd_kumaraswamy the way you conducted aerial survey and your brother come minister Mr #HDRevanna throwing biscuits to people.#KodaguFloodRelief#coorgfloods#KodaguFloodspic.twitter.com/RfbFWRzFvQ