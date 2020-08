सोना तस्करी केस के खिलाफ भूख हड़ताल बैठे केंद्रीय मंत्री, केरल सीएम के इस्तीफे की मांग

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव ने भी इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री का साथ दिया. उन्होंने कहा, "यह न केवल सोने की तस्करी का मामला है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा से जुड़ा है. यह आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण नेटवर्क से भी संबंधित है. इसकी गहन जांच होनी चाहिए. केरल के सीएम को इस्तीफा देना होगा यह हमारी मांग है."

This is not only a gold smuggling case but it is related to India's security. It is also related to the financing network of terrorist organisations. A thorough probe should be conducted. Kerala CM must resign. This is our demand: Muralidhar Rao, BJP National General Secretary pic.twitter.com/4wpx15HGk2